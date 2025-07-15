Систему електронного обліку деревини зроблять більш захищеною: Держлісагентство мінімізує вплив людського фактора

Державне агентство лісових ресурсів України посилює захист електронної системи обліку деревини (ЕОД), прагнучи до максимальної прозорості на ринку лісоматеріалів і зменшення впливу людського фактора на її функціонування.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі повідомили голова Держлісагентства Віктор Смаль і генеральний директор ДП "ЛІАЦ" Гамлет Погосян.

За словами Смаля, ключовим завданням у процесі реформування лісової галузі є контроль за дотриманням законодавства та недопущення перевищення повноважень співробітниками.

"Ми працюємо над тим, щоб взагалі мінімізувати вплив людського фактора на роботу системи ЕОД та захистити її від несанкціонованого втручання та перевищення повноважень операторами", — зазначив він.

Реакцією на виявлені у 2024 році можливі факти втручання стало звільнення попереднього керівництва "ЛІАЦ" і передача матеріалів до правоохоронних органів. За участі кіберполіції було напрацьовано нову політику безпеки та зберігання даних у системі.

Погосян додав, що з 2025 року впроваджено додаткові механізми контролю за операторами, які мають доступ до ЕОД. Будь-які зміни вносяться лише після письмового звернення від лісокористувача, а їхній зміст ретельно перевіряється на відповідність інструкціям.

Крім технічних заходів, в агентстві також вжито кадрові зміни. Працівникам багатьох посад підвищили зарплати майже вдвічі, що, за словами керівництва, є сигналом: доброчесність і професіоналізм будуть належно винагороджені.

"Ми не толеруємо жодних проявів недоброчесностіта робимо все, щоб створити максимально прозорі умови роботи – як окремо взятих систем, так і в цілому в галузі" — підсумував голова Держлісагентства.