Систему электронного учета древесины сделают более защищенной: Гослесагентство минимизирует влияние человеческого фактора

Государственное агентство лесных ресурсов Украины усиливает защиту электронной системы учета древесины (ЭОД), стремясь к максимальной прозрачности на рынке лесоматериалов и уменьшению влияния человеческого фактора на его функционирование.

Об этом во время брифинга в Медиацентре сообщили глава Гослесагентства Виктор Смаль и генеральный директор ГП "ЛИАЦ" Гамлет Погосян.

По словам Смаля, ключевой задачей в процессе реформирования лесной отрасли является контроль соблюдения законодательства и недопущение превышения полномочий сотрудниками.

"Мы работаем над тем, чтобы вообще минимизировать влияние человеческого фактора на работу системы ЭОД и оградить ее от несанкционированного вмешательства и превышения полномочий операторами", - отметил он.

Реакцией на выявленные в 2024 году возможные факты вмешательства стало увольнение предыдущего руководства "ЛИАЦ" и передача материалов в правоохранительные органы. При участии киберполиции была наработана новая политика безопасности и хранения данных в системе.

Погосян добавил, что с 2025 года внедрены дополнительные механизмы контроля за операторами, имеющими доступ к ЭОД. Любые изменения вносятся только после письменного обращения лесопользователя, а их содержание тщательно проверяется на соответствие инструкциям.

Кроме технических мероприятий, в агентстве также были приняты кадровые изменения. Сотрудникам многих должностей повысили зарплаты почти вдвое, что, по словам руководства, является сигналом: добродетель и профессионализм будут должным образом вознаграждены.

"Мы не терпим никаких проявлений неблагочестия и делаем все, чтобы создать максимально прозрачные условия работы - как отдельно взятых систем, так и в целом в отрасли" - подытожил глава Гослесагентства.