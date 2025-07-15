Зеленський підписав закон про множинне громадянство: що передбачає документ

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав закон, який дозволяє українцям мати громадянство двох або більше держав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" йдеться, що документ забезпечить втілення європейських принципів функціонування інституту громадянства, сприятиме удосконаленню державної політики у сфері громадянства з метою забезпечення умов для повернення наших громадян, які вимушено покинули територію України через збройну агресію РФ, збереження ними громадянства України, а також розширення можливостей для набуття громадянства України деякими категоріями іноземців та осіб без громадянства.

Що передбачає закон?

Закон про множинне громадянство визначає поняття множинного громадянства — це одночасне належання особи до громадянства (підданства) двох або більше держав. Документом врегульовується факт наявності іноземного громадянства без загрози втрати українського.

Множинне громадянство визнається, якщо громадянин України набуває громадянства держав, перелік яких визначає Кабінет міністрів. При формуванні цього переліку уряд враховуватиме членство країни в ЄС та застосування нею санкцій проти держави-агресорки.

Охочі набути громадянство України мають скласти іспити без відстрочок чи пільг. Іноземці, які мають українське походження, отримають право на набуття громадянства України за скороченою процедурою. Також впроваджено нову процедуру набуття громадянства України для іноземців, які не мають українського етнічного коріння.

Крім того, іноземцям, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство України.

Нагадаємо, упродовж минулого року громадянство України отримали 7 883 особи за народженням або територіальним походженням, а також 60 осіб — на підставі Указу президента України.