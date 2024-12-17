Множинне громадянство в Україні: Рада прийняла за основу законопроєкт

Верховна Рада в першому читанні прийняла внесений Президентом України законопроєкт № 11469 «Про забезпечення реалізації права на збереження та набуття громадянства України».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 247 депутатів.

У яких випадках допускається множинність громадянства

Законопроєкт актуалізує положення законодавства у сфері громадянства: підстави, порядок набуття та припинення, а також враховує потреби представників української діаспори за кордоном.

Зокрема, документом впроваджується інститут множинного громадянства. Така норма дозволить громадянам України набути іноземне громадянство без втрати українського.

Також враховуються інтереси іноземних громадян та осіб без громадянства, які зараз захищають Україну, та членів їх сімей.

Важливо, що законопроєкт встановлює заборону множинного громадянства для осіб, які перебувають у громадянстві держави-агресора або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, а також для тих, хто бере участь у бойових діях проти України.

Згідно з законопроєктом, множинність громадянства допускається у таких випадках:

набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;

набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;

набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;

автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджувального документа;

спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;

набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.

Окрім закріплення допустимих випадків множинності громадянства, проєкт закону також визначає підстави для втрати громадянства України. Зокрема, при добровільному набутті громадянства країни-агресора РФ.

Законодавство України про громадянство

Нагадаємо, що згідно статті 4 Конституції, в Україні "існує єдине громадянство". Закон про громадянство України визначає, що якщо громадянин України набув громадянства іншої держави чи держав (або якщо іноземець набув українського громадянства), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Жодного покарання для громадян України за отримання іншого громадянства українське законодавство не встановлює, однак набуття іншого громадянства визначено як одна із законних підстав для втрати громадянства України.

Наприкінці квітня 2023 року Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, відкритої за поданням 99 депутатів Верховної Ради. Наразі рішення у ній ще не приймалося.