Множественное гражданство в Украине: Рада приняла за основу законопроект

Верховная Рада в первом чтении приняла внесенный Президентом Украины законопроект № 11469 «Об обеспечении реализации права на сохранение и получение гражданства Украины».

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 247 депутатов.

В каких случаях допускается множественное гражданство

Законопроект актуализирует положения законодательства в сфере гражданства: основания, порядок приобретения и прекращения, а также учитывает потребности представителей украинской диаспоры за границей.

В частности, документом вводится институт множественного гражданства. Такая норма позволит гражданам Украины обрести иностранное гражданство без потери украинского.

Также учитываются интересы иностранных граждан и лиц без гражданства, сейчас защищающих Украину, и членов их семей.

Важно, что законопроект устанавливает запрет множественного гражданства для лиц, состоящих в гражданстве государства-агрессора или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины, а также для тех, кто участвует в боевых действиях против Украины.

Согласно законопроекту, множественность гражданства допускается в следующих случаях:

приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона также определяет основания потери гражданства Украины. В частности, при добровольном обретении гражданства страны-агрессора РФ.

Законодательство Украины о гражданстве

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "существует единое гражданство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако обретение другого гражданства определено как одно из законных оснований для потери гражданства Украины.

В конце апреля 2023 года Конституционный суд начал рассмотрение дела по официальному толкованию статьи 4 Конституции, открытой по представлению 99 депутатов Верховной Рады. Пока решение в ней еще не принималось.