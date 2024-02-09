Почему законопроект о множественном гражданстве противоречит Конституции и какие еще риски скрывает

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады и определил как безотлагательный Проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины ( № 10425 ).

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В конце января этого года Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады и определил как безотлагательный Проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины ( регистр. номер 10425 ). Что же срочного предложил Президент и какие риски может нести очередная поспешная попытка внедрить в Украине множественное гражданство? Попытаемся проанализировать.

Главное изменение, предлагаемое законопроектом 10425 – внедрение упрощенного порядка обретения гражданства Украины иностранцами, которые стали к оружию с целью защиты территориальной целостности нашего государства.

Сразу стоит отметить, что это далеко не все иностранцы, защищающие Украину. Так, перечень иностранных стран достаточно обширен и включает в себя страны-члены ЕС, G7, Швейцарию, Норвегию, Японию (подробный перечень стран, чьи граждане смогут воспользоваться упрощенным порядком обретения украинского гражданства, приводится в ст.1 законопроекта). Но в то же время, проект не учитывает ряд государств, которые имеют значительную украинскую диаспору и активно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Например, Президент в своей законодательной инициативе не предоставил право воспользоваться упрощенным порядком обретения гражданства Украины гражданам Израиля, где украинская диаспора почти полумиллионная.

В чем же заключается упрощение порядка?

Новеллой законопроекта 10425 является введение понятия «Декларация о признании себя гражданином Украины». В понимании проекта – это документ, в котором иностранец, являющийся гражданином (подданным) государства, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, при подаче заявления о его приобретении свидетельствует, что в случае приобретения украинского гражданства в правовых отношениях с Украиной он признает себя только его гражданином.

Собственно говоря, такое определение позволяет утверждать, что лица, которые воспользуются упрощенным порядком обретения гражданства Украины, будут иметь двойное (множественное) гражданство, поскольку отказываться от своего первоначального гражданства обязанности у них не будет.

Следует отметить, что инициатива по множественному гражданству не нова и периодически поднимается в обсуждениях на уровне законодательных инициатив. При этом ни законопроект 10425, ни другие проекты законов с подобными инициативами не определяют порядок изменений в ряде вопросов, которые могут быть потенциально проблемными. К примеру, налогообложение, избирательные права, прохождение военной службы и т.Д.

Кроме того, Конституция Украины признает, что в нашем государстве существует только единое гражданство (статья 4). Таким образом, без соответствующих изменений в основной закон существуют шансы на признание президентского законопроекта неконституционным.

Относительно лишения гражданства

Среди изменений, предложенных законопроектом 10425, также есть изменения относительно выхода/лишения гражданства Украины. Однако процедурно эти изменения не предложены. Решение принимается Президентом единолично, как и в действующем законе.

В основном законопроектом 10425 вводятся новые основания для лишения гражданства. Например, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства другого государства, которое не определено как государство, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Правозащитники уже заявили, что законопроект не дает четкого понимания, как именно будут определять добровольность приобретения такого гражданства. Поскольку в этом контексте возникают риски для жителей оккупированных территорий, которые находятся там в условиях давления и вынуждены получать российские паспорта, чтобы не попасть под репрессии.

Также следует отметить, что статья 25 Конституции Украины, опять же, определяет, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства.

Следовательно, в свете отсутствия определения четкой разницы между понятиями «утрата» и «лишения» гражданства представляется логичным перед внедрением таких изменений получить толкование этих понятий во избежание принятия неконституционного закона.

Среди других предложенных изменений хотелось бы выделить отмену права на получение гражданства Украины в случае рождения у иностранцев детей на территории Украины (в настоящее время в действующем законе это право предусмотрено). В условиях массового выезда граждан в связи с российской агрессией эта норма, мягко говоря, не логична. Поскольку государство всячески должно поощрять людей, способных поддерживать и развивать экономику, оставаться в Украине.

В общем, учитывая все плюсы и минусы законопроекта Президента, принятие его Верховной Радой – дело непростое. Поэтому, очевидно, что по-прежнему ожидать скорейшего решения вопроса о множественном гражданстве в Украине, не приходится.