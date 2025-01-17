Скільки осіб отримали громадянство України протягом 2024 року: статистика

Упродовж минулого року громадянство України отримали 7 883 особи за народженням або територіальним походженням, а також 60 осіб — на підставі Указу президента України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Результати за 2024 рік у цифрах

Зазначається, що Державна міграційна служба в 2024 році оформила майже 2,63 мільйона закордонних паспортів та понад 1,32 мільйона ID-карток.

Також було видано понад 17 тис. посвідок на тимчасове проживання та майже 9 тис. посвідок на постійне проживання.

Захист було надано 53 особам.

У сфері протидії нелегальній міграції, у 2024 році Державна міграційна служба виявила 3тис. 58 неврегульованих мігрантів.

Про громадянство

Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Набуття громадянства України за народженням:

Особа стає громадянином України за народженням, якщо хоча б один з батьків на момент народження був громадянином України, або якщо дитина народилася на території України від осіб без громадянства або іноземців, які законно проживають в Україні, і не набула громадянства іншої країни. Громадянство надається з моменту народження.

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Особа без громадянства або іноземець може набути громадянство України, якщо вона (або один з її родичів) народилася або постійно проживала до 24 серпня 1991 року на території, яка стала частиною України, або на територіях, що належали Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР чи Закарпатській Україні. Це також стосується неповнолітніх дітей таких осіб.

Прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства можуть бути прийняті до громадянства України за умови виконання кількох вимог. Це включає визнання Конституції та законів України, подання декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання його припинити, безперервне проживання в Україні протягом п'яти років (за винятком певних категорій осіб), отримання дозволу на імміграцію, володіння державною мовою та наявність законних джерел існування.

Нещодавно Верховна Рада в першому читанні прийняла внесений президентом України законопроєкт "Про забезпечення реалізації права на збереження та набуття громадянства України". Законопроєкт актуалізує положення законодавства у сфері громадянства.

Крім того, документом впроваджується інститут множинного громадянства. Така норма дозволить громадянам України набути іноземне громадянство без втрати українського.