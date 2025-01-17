Сколько человек получили гражданство Украины в течение 2024 года: статистика

За прошедший год гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Результаты за 2024 год в цифрах

Отмечается, что Государственная миграционная служба в 2024 году оформила почти 2,63 миллиона загранпаспортов и более 1,32 миллиона ID-карт.

Также было издано более 17 тыс. видов на временное проживание и около 9 тыс. видов на постоянное проживание.

Защита была предоставлена 53 лицам.

В сфере противодействия нелегальной миграции, в 2024 году Государственная миграционная служба обнаружила 3тыс. 58 неурегулированных мигрантов.

О гражданстве

Гражданство Украины — правовая связь между физическим лицом и Украиной, что находит свое выражение в их взаимных правах и обязанностях.

Гражданин Украины — лицо, которое получило гражданство Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и международными договорами Украины.

Обретение гражданства Украины по рождению:

Лицо становится гражданином Украины по рождению, если хотя бы один из родителей на момент рождения был гражданином Украины, или если ребенок родился на территории Украины от лиц без гражданства или иностранцев, законно проживающих в Украине, и не получил гражданства другой страны. Гражданство предоставляется с момента рождения.

Обретение гражданства Украины по территориальному происхождению

Лицо без гражданства или иностранец может получить гражданство Украины, если оно (или один из его родственников) родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала частью Украины, или на территориях, принадлежащих Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинскому государству, УССР или Закарпатской Украине.

Принятие в гражданство Украины

Иностранец или лицо без гражданства могут быть приняты в гражданство Украины при условии выполнения нескольких требований. Это включает признание Конституции и законов Украины, представление декларации об отсутствии иностранного гражданства или обязательство его прекратить, непрерывное проживание в Украине в течение пяти лет (за исключением определенных категорий лиц), получение разрешения на иммиграцию, владение государственным языком и наличие законных источников существования.

Недавно Верховная Рада в первом чтении приняла внесенный президентом Украины законопроект "Об обеспечении реализации права на сохранение и получение гражданства Украины". Законопроект актуализирует положения законодательства в сфере гражданства.

Кроме того, документом вводится институт множественного гражданства. Такая норма позволит гражданам Украины обрести иностранное гражданство без потери украинского.