Зеленский подписал закон о множественном гражданстве: предусматривающий документ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля подписал закон, разрешающий украинцам иметь гражданство двух или более государств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" говорится, что документ обеспечит воплощение европейских принципов функционирования института гражданства, будет способствовать совершенствованию государственной политики в сфере гражданства с целью обеспечения условий для возвращения наших граждан, вынужденно покинувших территорию Украины через РФ возможностей для приобретения гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев и лиц без гражданства.

Что предполагает закон?

Закон о множественном гражданстве определяет понятие множественного гражданства – это одновременное отношение лица к гражданству (подданству) двух или более государств. Документом в регулируется факт наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского.

Множественное гражданство признается, если гражданин Украины приобретает гражданство государств, перечень которых определяет Кабмин. При формировании этого перечня правительство будет учитывать членство страны в ЕС и применение санкций против государства-агрессора.

Желающие получить гражданство Украины должны сдать экзамены без отсрочок или льгот. Иностранцы, имеющие украинское происхождение, получат право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре. Также проведены новые процедуры в обретении гражданства Украины для иностранцев, не имеющих украинских этнических корней.

Кроме того, иностранцам, которые проходят военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на гражданство Украины.

Напомним, в течение прошлого года гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины.