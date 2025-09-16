Скорочення нерухомості на балансі: ПриватБанк продає стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну базу

ПриватБанк виставляє на продаж один з найбільших спортивних об’єктів міста — стадіон “Дніпро-Арена” та футбольну тренувальну базу в Дніпрі через Prozorro.Продажі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПриватБанка.

ПриватБанк реалізує спортивні об’єкти

ПриватБанк продовжує зменшувати обсяги нерухомості, яка перебуває на балансі банку як забезпечення за кредитами до націоналізації. У рамках затвердженої Наглядовою радою Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами, банк планує наприкінці вересня виставити на продаж через систему Prozorro.Продажі футбольний стадіон Дніпра — "Дніпро-Арена" (раніше — стадіон “Металург”) та футбольну тренувальну базу в місті Дніпро.

Продаж одного з найбільших спортивних об’єктів міста, включно з учбово-тренувальною базою з критим полем, проходитиме за прозорою та відкритою процедурою торгів.

Про "Дніпро-Арену"

"Дніпро-Арена" — футбольний стадіон європейського класу в місті Дніпро, який вміщує 31 003 глядачів. Стадіон був реконструйований і відкритий у 2008 році.

Арена обладнана футбольним полем розміром 105×68 м з системою підігріву, автоматичним поливом та штучним освітленням для вечірніх матчів. Комплекс включає роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для ЗМІ та суддів, VIP-ложу на 296 місць і ресторан на 550 місць.

На території стадіону передбачені автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.

Учбово-тренувальна база розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ у місті Дніпро. Споруда була збудована у 1971 році та реконструйована у 2010 році.

Комплекс включає три штучних і чотири трав’яних футбольних поля, критий манеж зі штучним покриттям та трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання спортсменів, а також два офісно-житлові корпуси. Тут розташовані медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для нарад тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові.

Місцезнаходження об’єкта: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, буд. 12 та 14.

Раніше повідомлялось, "Укрпошта" розпочала продаж своєї нерухомості через державну електронну систему “Прозорро.Продажі”. За результатами перших аукціонів вдалося заробити 424 мільйони гривень.