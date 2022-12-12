ПриватБанк выставил на продажу стадион "Днепр-Арена"

Государственный ПриватБанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") стадион "Днепр-Арена", а также сооружения и крытое футбольное поле учебно-тренировочной базы в Днепре.

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Как говорится в сообщении финучреждения, продать объекты оно собирается в рамках программы реализации неоперационной недвижимости. Стартовая цена лота составляет 113 миллионов гривен (3106 грн за 1 квадратный метр).

В банке говорят, что продажа такой недвижимости, доставшейся банку в качестве залога по кредитам бывших собственников, является одним из инструментов реализации стратегической задачи по возврату средств, вложенных государством в его капитал.

Торги должны состояться 12 января, гарантийный взнос для участия составляет 5,65 миллиона гривен. Объекты расположены по адресам: улица Херсонская, 7 и переулок Михаила Дидевича (Пионерский), 12 и 14.

Стадион "Днепр-Арена" (бывший "Металлург") - крупнейший футбольный стадион в Днепре европейского класса, рассчитанный на 31 тысячу мест зрителей. Он был реконструирован и открыт в 2008 году. Находится в аренде футбольного клуба "Днепр-1".

Футбольная арена имеет поле размером 105х68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ, судей, VIP-ложу на 296 мест, ресторан на 550 мест.

Футбольное поле предусматривает систему подогрева, автоматического полива и оснащено системой искусственного освещения для проведения матчей в вечернее время. У стадиона расположены автостоянки для бизнес-класса и VIP на 95 автомобилей; спортсменов – на 4 автобуса и 41 автомобиль; телевидения – на 3 автобуса; прессы – на 70 авто; зрителей команды противника – на 12 автобусов и 10 машин; для зрителей – на 110 автомобилей. Общая площадь земельного участка составляет 6,95 га.

Учебно-тренировочная база находится в лесо-парковой зоне возле жилмассива Приднепровск на окраине Днепра. Она была построена в 1971 году, в 2005 году было дополнительно возведено два корпуса. Ее также арендует "Днепр-1".

В состав тренировочной базы входят четыре стандартных травяных тренировочных поля, крытый манеж с полем из искусственного покрытия и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов на 17 зданий и два корпуса.

В корпусе А находятся клубный офис "Днепра-1", 9 жилых номеров для тренерского состава и обслуживающего персонала, медико-восстановительный центр, в том числе конференц-зал, комната для совещания тренерского состава, комнаты для теоретических занятий и ресторан. В корпусе "Б" - бассейн, тренажерный зал, сауна и душевые. Объекты недвижимого имущества расположены на земельных участках площадью 12,05 га.