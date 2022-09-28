ПриватБанк отстоял в Верховном суде право собственности на свой головной офис в Днепре

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 28 сентября подтвердил право собственности государственного ПриватБанка на его головной офис, расположенный в Днепре, где работает более 4 тысяч сотрудников. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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Речь идет о здании стоимостью свыше 152 миллионов гривен, которое перешло в собственность банка за три месяца до его национализации в конце 2016 года как предмет ипотеки, взысканной для погашения кредитной задолженности компании, связанной с бывшими собственниками банка.

"Бывшие владельцы начали атаку на офис ПриватБанка в 2020 году: тогда суд первой инстанции удовлетворил иск НП ООО "Океанмаш", чем лишил банк права собственности на офисное здание", - напоминают в ПриватБанке.

Вместе с тем в апреле 2022 года суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу финучреждения, отменив решение первой инстанции. Однако, проиграв в апелляционном суде, компания-истец обратилась в суд кассационной инстанции.

"Сегодня же состоялось финальное заседание по рассмотрению кассационной жалобы, по результату которого компании-истцу было полностью отказано в удовлетворении кассационной жалобы. Постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменений", - сообщили в ПриватБанке.

Напомним при этом, что тот же Кассационный хозяйственный суд в августе окончательно лишил ПриватБанк права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве.

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