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ПриватБанк відстояв у Верховному суді право власності на свій головний офіс у Дніпрі
Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 28 вересня підтвердив право власності державного ПриватБанку на його головний офіс, розташований у Дніпрі, де працює понад 4 тисяч співробітників. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.
Мова йде про будівлю вартістю понад 152 мільйона грн, що перейшла у власність банку за три місяці до його націоналізації наприкінці 2016 року як предмет іпотеки, що було стягнуто для погашення кредитної заборгованості компанії, пов’язаної з колишніми власниками банку.
"Колишні власники розпочали атаку на офіс ПриватБанку у 2020 році: тоді суд першої інстанції задовольнив позов НВ ТОВ "Океанмаш", чим позбавив банк права власності на офісну будівлю", - нагадують в ПриватБанку.
Разом з тим у квітні 2022 року вже суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу фінустанови, скасувавши рішення першої інстанції. Однак програвши в апеляційному суді, компанія-позивач звернулася до суду касаційної інстанції.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Сьогодні ж відбулося фінальне засідання з розгляду касаційної скарги, за результатом якого компанії-позивачу було повністю відмовлено у задоволенні касаційної скарги. Постанову суду апеляційної інстанції залишено без змін", - повідомили в ПриватБанку.
Нагадаємо при цьому, що той же Касаційний господарський суд у серпні остаточно позбавив ПриватБанк права власності на готель "Мир" в Києві.
Джерело фото: ua.depositphotos.com