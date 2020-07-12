Венгрия закрывает въезд для украинцев с 15 июля

Венгрия с 15 июля вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах.

Об этом в воскресенье, 12 июля, заявили в администрации премьер-министра Виктора Орбана, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. В свою очередь, въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет вовсе запрещен.

"К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина. Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется", — говорится в сообщении.

Известно, что зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" — самая опасная, "зеленая" — потенциально не опасна.

Вместе с тем водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

В Венгрии, население которой составляет около 10 млн человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 234 случая заболевания Covid-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о 5 новых случаях заражения.

Ранее сообщалось, что 29 июня с 1:00 на границе Украины с Венгрией полностью возобновили работу 4 пункта пропуска: "Вилок — Тисабеч", "Лужники — Берегшурань", "Косино — Барабаш" и "Звонково — Лонья".