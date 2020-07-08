Черногория упростила въезд для украинских туристов: будет пускать без теста

Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Это следует из появления Украины в "зеленом списке" на сайте Института общественного здоровья Черногории.

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Таким образом, теперь Украина перечислена в списке стран на сайте учреждения как "страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19".

К тому же, это подтверждает и посольство Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", — говорится в сообщении.

Указано, что по критериям Украины Черногория находится в "красном списке": после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

Известно, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая — начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя "свободной от коронавируса", с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.

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Ранее Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.

Как сообщалось, Национальный координационный комитет по инфекционным болезням принял решение, что граждане Украины смогут посещать Черногорию при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.