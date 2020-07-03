Комендантский час и запрет кафе: в Черногории ужесточили карантин в двух муниципалитетах

Власти Черногории вернули жесткие карантинные меры в двух муниципалитетах на севере страны — Гусинье и Беране. Об этом сообщает местное медиа RTCG.
По данным издания, в рамках усиления мер безопасности жителям Гусинье запретили покидать дома с 18:00 до 5:00. Там ввели запрет на работу кафе и ресторанов, а также временно приостановили движение общественного и пассажирского транспорта из и в муниципалитеты.
Впрочем, транспорт для чрезвычайных ситуаций и регулярных работ все еще разрешен. В Беране, как и в Гусинье, закрыли детские сады.
Также там запретили массовые собрания в закрытых и открытых общественных местах, религиозные обряды в присутствии граждан, а также перевозки более двух взрослых на легковом автотранспортном средстве.
Кроме того, местные власти приняли решение временно запретить жителям этих муниципалитетов ходит друг к другу в гости — в жилых домах нельзя собираться лицам, которые не являются членами общего семейного домохозяйства.
Также как и везде здесь является обязательным использование защитных масок в закрытом и открытом общественном месте, за исключением жилых домов.
Напомним, ранее Национальный координационный комитет по инфекционным болезням принял решение, что граждане Украины смогут посещать Черногорию при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
При этом Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.