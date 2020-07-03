Комендантский час и запрет кафе: в Черногории ужесточили карантин в двух муниципалитетах

Власти Черногории вернули жесткие карантинные меры в двух муниципалитетах на севере страны — Гусинье и Беране. Об этом сообщает местное медиа RTCG.

По данным издания, в рамках усиления мер безопасности жителям Гусинье запретили покидать дома с 18:00 до 5:00. Там ввели запрет на работу кафе и ресторанов, а также временно приостановили движение общественного и пассажирского транспорта из и в муниципалитеты.

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Впрочем, транспорт для чрезвычайных ситуаций и регулярных работ все еще разрешен. В Беране, как и в Гусинье, закрыли детские сады.

Также там запретили массовые собрания в закрытых и открытых общественных местах, религиозные обряды в присутствии граждан, а также перевозки более двух взрослых на легковом автотранспортном средстве.

Кроме того, местные власти приняли решение временно запретить жителям этих муниципалитетов ходит друг к другу в гости — в жилых домах нельзя собираться лицам, которые не являются членами общего семейного домохозяйства.

Также как и везде здесь является обязательным использование защитных масок в закрытом и открытом общественном месте, за исключением жилых домов.

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Напомним, ранее Национальный координационный комитет по инфекционным болезням принял решение, что граждане Украины смогут посещать Черногорию при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

При этом Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.