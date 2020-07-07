Общество 50 минут назад

Албания и Черногория: в Минздраве расширили список стран с повышенной заболеваемостью

Всего в перечень "красной зоны" добавили 11 стран

Албания. Фото: Drini Teta / Unsplash Албания. Фото: Drini Teta / Unsplash
Албания. Фото: Drini Teta / Unsplash

Теперь украинцы обязаны отправляться на карантин по приезду из Албании, Черногории и Чехии — в Министерстве здравоохранения расширили список стран, которые входят в "красную зону" по показателям заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего в обновленный перечень вошли 11 стран — в них в последнее время наблюдается рост количества заразившихся covid-19: Албания, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Палестина, Суринам, Сальвадор, Чехия, Черногория, Сейшельские острова, а также острова Турки и Кайкос.

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Всего на данный момент опасными считаются 62 страны, среди которых, к слову, и Украина — согласно решению правительства, государствами "красной зоны" считаются те, где число активных случаев заболевания коронавирусом составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. При этом в "зеленую зону" вошли 139 стран,

На сегодня путешественникам из стран "зеленой зоны" можно не проходить 14-дневную самоизоляцию по прибытию, а вот для туристов из "красного" списка — это обязательное условие. Впрочем, если человек из "красной зоны" сможет доказать, что последние две недели находился в "зеленой" стране, ему разрешат не отправляться на карантин.

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Напомним, ранее в МИД рассказали, какие категории украинцев Евросоюз готов пропустить через границу. Это те, кто въезжают в ЕС с целью обучения; моряки, которые направляются на корабль; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом.

Также пустят высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом; член семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников и дипломатов.

Всем остальным гражданам Украины въезд в ЕС пока что запрещен, поскольку Украина находится в списке, где заболеваемость коронавирусом все еще высока.

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