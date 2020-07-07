В МИДе рассказали, какие категории украинцев Евросоюз готов пропустить через границу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ждет, что в ближайшее время украинцам разрешат свободно ездить в ЕС. При этом он говорит, что безвизовый режим продолжит действовать и после отмены карантина

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В связи с пандемией коронавируса ЕС остается закрытым для украинцев. Но есть восемь категорий граждан, которые смогут въехать на территорию содружества. Среди них: те, кто въезжают в ЕС с целью обучения; моряки, которые направляются на корабль; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом; высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом; члены семей граждан ЕС; те, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонные работники; дипломаты.

Кулеба подчеркнул, что украинцам вряд ли разрешат в ближайшее время свободно въезжать в ЕС, поскольку в последнее время в нашей стране была неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация.

"Ключевой критерий — количество больных на 100 тысяч населения. Он должен быть равен или меньше среднего показателя в ЕС. По состоянию на прошлую неделю он составлял 16 больных на 100 тысяч. Второй важный критерий — динамика заболеваний за последнее время. Есть и другие критерии, такие как взаимность. То есть ЕС будет впускать к себе граждан тех стран, которые пускают к себе граждан стран-членов ЕС", — подытожил он.

Напомним, что двенадцать украинцев, которых в субботу не пустили в Грецию, вернутся в Украину уже 7 июля 2020 года. "Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах и находились в зоне удержания в аэропорту, забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10, а второй на 21:55 7 июля 2020 года", — заявил Кулеба.

В то же время министр добавил, что в отношении еще четырех украинцев, которые находятся в Греции, идут переговоры.