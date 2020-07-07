Не допущенные в Грецию украинцы вернутся домой уже сегодня — министр иностранных дел

Двенадцать украинцев, которых в субботу не пустили в Грецию, вернутся в Украину уже сегодня, 7 июля 2020 года. Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, задержанные прибудут домой двумя рейсами авиакомпании Ryanair.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах и находились в зоне удержания в аэропорту, забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10, а второй на 21:55 7 июля 2020 года", — заявил Кулеба.

В то же время министр добавил, что в отношении еще четырех украинцев, которые находятся в Греции, идут переговоры: "На счет одного человека нашим консулам удалось договориться с пограничниками, чтобы ему разрешили пересечь границу, поскольку тот ехал транзитом в другую страну Евросоюза. А относительно других — вопрос решается".

Кроме того, чиновник добавил, что это уже не первый случай задержания украинских туристов по прилету в Грецию, просто первый обошелся без огласки.

Кулеба напомнил путешественникам, чтобы те проверяли информацию о возможности въезда в другую страну до покупки билета, а также призвал авиакомпании "не зарабатывать лишнюю копейку на авиабилете для украинца, которого потом не пустят в страну прибытия".

Напомним, 5 июля 2020 года прилетевшую в Грецию группу из 17 украинских туристов не допустили в страну в связи с действующими ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Их оставили в зоне удержания в аэропорту.

Все это время украинские консулы договаривались с соответствующими государственными структурами Греции, чтобы к туристам, которых отнесли к категории "нежелательные", не применяли процедуру депортации.