Не допущенные в Грецию украинцы вернутся домой уже сегодня — министр иностранных дел

Двенадцать украинцев, которых в субботу не пустили в Грецию, вернутся в Украину уже сегодня, 7 июля 2020 года. Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, задержанные прибудут домой двумя рейсами авиакомпании Ryanair.
"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах и находились в зоне удержания в аэропорту, забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10, а второй на 21:55 7 июля 2020 года", — заявил Кулеба.
В то же время министр добавил, что в отношении еще четырех украинцев, которые находятся в Греции, идут переговоры: "На счет одного человека нашим консулам удалось договориться с пограничниками, чтобы ему разрешили пересечь границу, поскольку тот ехал транзитом в другую страну Евросоюза. А относительно других — вопрос решается".
Кроме того, чиновник добавил, что это уже не первый случай задержания украинских туристов по прилету в Грецию, просто первый обошелся без огласки.
Кулеба напомнил путешественникам, чтобы те проверяли информацию о возможности въезда в другую страну до покупки билета, а также призвал авиакомпании "не зарабатывать лишнюю копейку на авиабилете для украинца, которого потом не пустят в страну прибытия".
Напомним, 5 июля 2020 года прилетевшую в Грецию группу из 17 украинских туристов не допустили в страну в связи с действующими ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Их оставили в зоне удержания в аэропорту.
Все это время украинские консулы договаривались с соответствующими государственными структурами Греции, чтобы к туристам, которых отнесли к категории "нежелательные", не применяли процедуру депортации.