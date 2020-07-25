Почти антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 1106 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 субботы, 25 июля, в Украине было 63 тысячи 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 тысяч 497 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса, 611 человек выздоровели, а 19 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего была проведена 951 тысяча 82 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2512 случаев;
Волынская область — 3503 случая;
Днепропетровская область — 1317 случаев;
Донецкая область — 842 случая;
Житомирская область — 1691 случай;
Закарпатская область — 4774 случая;
Запорожская область — 725 случаев;
Ивано-Франковская область — 3937 случаев;
Кировоградская область — 690 случаев;
город Киев — 7525 случаев;
Киевская область — 3461 случай;
Львовская область — 8702 случая;
Луганская область — 119 случаев;
Николаевская область — 539 случаев;
Одесская область — 2846 случаев;
Полтавская область — 388 случаев;
Ровенская область — 5542 случая;
Сумская область — 411 случаев;
Тернопольская область — 2672 случая;
Харьковская область — 3342 случая;
Херсонская область — 219 случаев;
Хмельницкая область — 1037 случаев;
Черновицкая область — 5548 случаев;
Черкасская область — 897 случаев;
Черниговская область — 690 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 июля в Центр поступило 1307 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 114 тысяч 896 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине было зарегистрировано 62 тысячи 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тысяча 571 летальный, 34 тысячи 886 пациентов выздоровели.