За сутки в Украине зафиксировано около тысячи новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 9:00 24 июля, в Украине зарегистрировано 62 тысячи 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тысяча 571 летальный, 34 тысячи 886 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 972 новых случая. Всего проведено 937 тысяч 006 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки выписаны 886 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 462 случая;

Волынская область — 3 446 случаев;

Днепропетровская область — 1 302 случая;

Донецкая область — 830 случаев;

Житомирская область — 1 670 случаев;

Закарпатская область — 4 706 случаев;

Запорожская область — 712 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 852 случая;

Кировоградская область — 689 случаев;

город Киев — 7 396 случаев;

Киевская область — 3 421 случай;

Львовская область — 8 588 случаев;

Луганская область — 118 случаев;

Николаевская область — 536 случаев;

Одесская область — 2 749 случаев;

Полтавская область — 378 случай;

Ровенская область — 5 399 случаев;

Сумская область — 397 случаев;

Тернопольская область — 2 604 случая;

Харьковская область — 3 277 случаев;

Херсонская область — 218 случаев;

Хмельницкая область — 1 021 случай;

Черновицкая область — 5 485 случаев;

Черкасская область — 888 случаев;

Черниговская область — 679 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 24 июля 2020 года в Центр поступила 1 тысяча 334 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 113 тысяч 589 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 июля в Украине зарегистрирована 61 тысяча 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тысяча 551 летальный, 34 тысячи пациентов выздоровели.