В Украине зафиксировано 856 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 23 июля в Украине зарегистрировано 61 тысяча 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тысяча 551 летальный, 34 тысячи пациентов выздоровели.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 856 новых случаев. Всего проведено 921 тысяча 858 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 828 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 416 случаев;

Волынская область — 3 401 случай;

Днепропетровская область — 1 275 случаев;

Донецкая область — 818 случаев;

Житомирская область — 1 654 случая;

Закарпатская область — 4 641 случай;

Запорожская область — 700 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 765 случаев;

Кировоградская область — 689 случаев;

город Киев — 7 278 случаев;

Киевская область — 3 391 случай;

Львовская область — 8 462 случая;

Луганская область — 116 случаев;

Николаевская область — 530 случаев;

Одесская область — 2 691 случай;

Полтавская область — 371 случай;

Ровенская область — 5 303 случая;

Сумская область — 393 случая;

Тернопольская область — 2 548 случаев;

Харьковская область — 3 203 случая;

Херсонская область — 218 случаев;

Хмельницкая область — 1 008 случаев;

Черновицкая область — 5 443 случая;

Черкасская область — 870 случаев;

Черниговская область — 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 июля 2020 года в Центр поступила 1 тысяча 141 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 112 тысяч 255 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 22 июля, в Украине было 60 тысяч 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33 тысячи 172 пациента выздоровели.