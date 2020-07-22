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В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 829 человек, а выздоровели — 973

Всего с начала эпидемии в стране зафиксирована почти 61 тысяча случаев COVID-19

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

По состоянию на 9:00 среды, 22 июля, в Украине было 60 тысяч 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33 тысячи 172 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 973 человека выздоровели, а 16 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 907 тысяч 360 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2364 случая;

Волынская область — 3359 случаев;

Днепропетровская область — 1260 случаев;

Донецкая область — 813 случаев;

Житомирская область — 1634 случая;

Закарпатская область — 4578 случаев;

Запорожская область — 691 случай;

Ивано-Франковская область — 3689 случаев;

Кировоградская область — 688 случаев;

город Киев — 7166 случаев;

Киевская область — 3359 случаев;

Львовская область — 8353 случая;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 527 случаев;

Одесская область — 2660 случаев;

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Полтавская область — 360 случаев;

Ровенская область — 5232 случая;

Сумская область — 383 случая;

Тернопольская область — 2508 случаев;

Харьковская область — 3139 случаев;

Херсонская область — 217 случаев;

Хмельницкая область — 994 случая;

Черновицкая область — 5404 случая;

Черкасская область — 853 случая;

Черниговская область — 654 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 июля в Центр поступило 1060 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 111 тысяч 114 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине было 60 тысяч 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 тысячи 199 пациентов выздоровели.

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