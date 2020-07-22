В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 829 человек, а выздоровели — 973

По состоянию на 9:00 среды, 22 июля, в Украине было 60 тысяч 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальные, 33 тысячи 172 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 973 человека выздоровели, а 16 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 907 тысяч 360 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2364 случая;
Волынская область — 3359 случаев;
Днепропетровская область — 1260 случаев;
Донецкая область — 813 случаев;
Житомирская область — 1634 случая;
Закарпатская область — 4578 случаев;
Запорожская область — 691 случай;
Ивано-Франковская область — 3689 случаев;
Кировоградская область — 688 случаев;
город Киев — 7166 случаев;
Киевская область — 3359 случаев;
Львовская область — 8353 случая;
Луганская область — 110 случаев;
Николаевская область — 527 случаев;
Одесская область — 2660 случаев;
Полтавская область — 360 случаев;
Ровенская область — 5232 случая;
Сумская область — 383 случая;
Тернопольская область — 2508 случаев;
Харьковская область — 3139 случаев;
Херсонская область — 217 случаев;
Хмельницкая область — 994 случая;
Черновицкая область — 5404 случая;
Черкасская область — 853 случая;
Черниговская область — 654 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 июля в Центр поступило 1060 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 111 тысяч 114 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине было 60 тысяч 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 тысячи 199 пациентов выздоровели.