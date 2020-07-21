В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 673 человек, а выздоровели — 760

По состоянию на 9:00 вторника, 21 июля, в Украине было 60 тысяч 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 тысячи 199 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 673 новых случая коронавируса, 760 человек выздоровели, а 20 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 894 тысячи 393 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2330 случаев;

Волынская область — 3318 случаев;

Днепропетровская область — 1224 случая;

Донецкая область — 797 случаев;

Житомирская область — 1609 случаев;

Закарпатская область — 4518 случаев;

Запорожская область — 682 случая;

Ивано-Франковская область — 3611 случаев;

Кировоградская область — 686 случаев;

город Киев — 7034 случая;

Киевская область — 3332 случая;

Львовская область — 8229 случаев;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 524 случая;

Одесская область — 2638 случаев;

Полтавская область — 356 случаев;

Ровенская область — 5183 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2466 случаев;

Харьковская область — 3082 случая;

Херсонская область — 216 случаев;

Хмельницкая область — 991 случай;

Черновицкая область — 5363 случая;

Черкасская область — 847 случаев;

Черниговская область — 649 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 109 тысяч 954 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 20 июля в Украине было зарегистрировано 59 тысяч 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тысяча 498 летальных, 31 тысяча 439 пациентов выздоровели.