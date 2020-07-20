В Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 09:00 20 июля в Украине зарегистрировано 59 тысячи 493 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 тысяча 498 летальных, 31 тысяча 439 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 651 новый случай. Всего проведено 881 тысяча 907 тестирований методом ПЦР. В общей сложности, за сутки выписаны 560 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 317 случаев;

Волынская область — 3 281 случай;

Днепропетровская область — 1 209 случаев;

Донецкая область — 794 случая;

Житомирская область — 1 602 случая;

Закарпатская область — 4 440 случаев;

Запорожская область — 678 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 536 случаев;

Кировоградская область — 682 случая;

город Киев — 6 961 случай;

Киевская область — 3 308 случаев;

Львовская область — 8 115 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 522 случая;

Одесская область — 2 573 случая;

Полтавская область — 353 случая;

Ровенская область — 5 144 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2 456 случаев;

Харьковская область — 3 033 случая;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5 332 случая;

Черкасская область — 845 случаев;

Черниговская область — 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 июля в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 19 июля в Украине выявлено 58 тысяч 842 случая COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.