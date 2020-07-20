В Украине зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 09:00 20 июля в Украине зарегистрировано 59 тысячи 493 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 тысяча 498 летальных, 31 тысяча 439 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 651 новый случай. Всего проведено 881 тысяча 907 тестирований методом ПЦР. В общей сложности, за сутки выписаны 560 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2 317 случаев;
Волынская область — 3 281 случай;
Днепропетровская область — 1 209 случаев;
Донецкая область — 794 случая;
Житомирская область — 1 602 случая;
Закарпатская область — 4 440 случаев;
Запорожская область — 678 случаев;
Ивано-Франковская область — 3 536 случаев;
Кировоградская область — 682 случая;
город Киев — 6 961 случай;
Киевская область — 3 308 случаев;
Львовская область — 8 115 случаев;
Луганская область — 106 случаев;
Николаевская область — 522 случая;
Одесская область — 2 573 случая;
Полтавская область — 353 случая;
Ровенская область — 5 144 случая;
Сумская область — 371 случай;
Тернопольская область — 2 456 случаев;
Харьковская область — 3 033 случая;
Херсонская область — 213 случаев;
Хмельницкая область — 980 случаев;
Черновицкая область — 5 332 случая;
Черкасская область — 845 случаев;
Черниговская область — 642 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 20 июля в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 19 июля в Украине выявлено 58 тысяч 842 случая COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.