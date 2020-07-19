Общество 5 минут назад

Количество зараженных COVID-19 в Украине приближается к 60 тысячам

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило 58 842 человека, выздоровевших — 30 879, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 485 челове

По состоянию на 19 июля, в Украине выявлено 58 тысяч 842 случая COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило 58 842 человека, выздоровевших — 30 879, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 485 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 478 человек, что на 369 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (109) и в Киеве (87).

Напомним, по  состоянию на 9:00 субботы, 18 июля, в Украине было 58 тысяч 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1477 летальных, 30 тысяч 525 пациентов выздоровели.

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