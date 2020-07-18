В Украине за сутки подтвердили 847 случаев коронавируса, а 756 человек выздоровели

По состоянию на 9:00 субботы, 18 июля, в Украине было 58 тысяч 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1477 летальных, 30 тысяч 525 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 847 новых случаев коронавируса, 756 человек выздоровели, а 21 — умер, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 864 тысячи 596 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2271 случай;

Волынская область — 3219 случаев;

Днепропетровская область — 1183 случая;

Донецкая область — 791 случай;

Житомирская область — 1584 случая;

Закарпатская область — 4318 случаев;

Запорожская область — 665 случаев;

Ивано-Франковская область — 3385 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

город Киев — 6797 случаев;

Киевская область — 3229 случаев;

Львовская область — 7891 случай;

Луганская область — 105 случаев;

Николаевская область — 510 случаев;

Одесская область — 2492 случая;

Полтавская область — 348 случаев;

Ровенская область — 5015 случаев;

Сумская область — 355 случаев;

Тернопольская область — 2394 случая;

Харьковская область — 2971 случай;

Херсонская область — 209 случаев;

Хмельницкая область — 963 случая;

Черновицкая область — 5289 случаев;

Черкасская область — 818 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 июля в Центр поступило 1055 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 107 тысяч 410 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 17 июля в Украине было зарегистрировано 57 тысяч 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тысяча 456 летальных, 29 тысяч 769 пациентов выздоровели.