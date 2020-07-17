В Украине зафиксировано 809 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 17 июля в Украине зарегистрировано 57 тысяч 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тысяча 456 летальных, 29 тысяч 769 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 тысячи 64 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 253 случая;

Волынская область — 3 188 случаев;

Днепропетровская область — 1 174 случая;

Донецкая область — 781 случай;

Житомирская область — 1 580 случаев;

Закарпатская область — 4 229 случаев;

Запорожская область — 658 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 309 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

город Киев — 6 689 случаев;

Киевская область — 3 184 случая;

Львовская область — 7 754 случая;

Луганская область — 100 случаев;

Николаевская область — 504 случая;

Одесская область — 2 435 случаев;

Полтавская область — 347 случаев;

Ровенская область — 4 940 случаев;

Сумская область — 352 случая;

Тернопольская область — 2 358 случаев;

Харьковская область — 2 909 случаев;

Херсонская область — 207 случаев;

Хмельницкая область — 942 случая;

Черновицкая область — 5 262 случая;

Черкасская область — 800 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 июля в Центр поступило 1 107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 тысяч 355 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 июля, в Украине зарегистрировано 56 тысяч 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 445 летальных, 28 тысяч 931 пациент выздоровел.