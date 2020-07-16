За сутки в Украине выявили 848 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 9:00 16 июля, в Украине зарегистрировано 56 тысяч 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 445 летальных, 28 тысяч 931 пациент выздоровел.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 848 новых случаев, при этом, 18 летальных. Всего проведено 840 тысяч 332 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 221 случай;

Волынская область — 3 147 случаев;

Днепропетровская область — 1 163 случая;

Донецкая область — 776 случаев;

Житомирская область — 1 569 случаев;

Закарпатская область — 4 166 случаев;

Запорожская область — 642 случая;

Ивано-Франковская область — 3 242 случая;

Кировоградская область — 675 случаев;

город Киев — 6 613 случаев;

Киевская область — 3 144 случая;

Львовская область — 7 622 случая;

Луганская область — 98 случаев;

Николаевская область — 498 случаев;

Одесская область — 2 375 случаев;

Полтавская область — 343 случая;

Ровенская область — 4 852 случая;

Сумская область — 348 случаев;

Тернопольская область — 2 337 случаев;

Харьковская область — 2 845 случаев;

Херсонская область — 206 случаев;

Хмельницкая область — 930 случаев;

Черновицкая область — 5 232 случая;

Черкасская область — 783 случая;

Черниговская область — 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля 2020 в Центр поступило 1116 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 105 248 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 июля в Украине зарегистрировано 55 тысяч 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 427 летальных, 28 тысяч 131 пациент выздоровел.