За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 15 июля в Украине зарегистрировано 55 тысяч 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 427 летальных, 28 тысяч 131 пациент выздоровел.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 тысяч 157 тестирований методом ПЦР. За прошедшие сутки выписаны 977 пациентов.

"За минувшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. В то же время выздоровели 977 пациентов", — сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 194 случая;

Волынская область — 3 117 случаев;

Днепропетровская область — 1 155 случаев;

Донецкая область — 767 случаев;

Житомирская область — 1 550 случаев;

Закарпатская область — 4 112 случаев;

Запорожская область — 631 случай;

Ивано-Франковская область — 3 178 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

город Киев — 6 497 случаев;

Киевская область — 3 128 случаев;

Львовская область — 7 425 случаев;

Луганская область — 97 случаев;

Николаевская область — 494 случая;

Одесская область — 2 314 случаев;

Полтавская область — 337 случаев;

Ровенская область — 4 782 случая;

Сумская область — 346 случаев;

Тернопольская область — 2 292 случая;

Харьковская область — 2 787 случаев;

Херсонская область — 205 случаев;

Хмельницкая область — 922 случая;

Черновицкая область — 5 208 случаев;

Черкасская область — 771 случай;

Черниговская область — 624 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 июля, в Центр поступило 1 тысяча 101 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 104 тысячи 132 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось ранее, вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве, согласно статистике заболевания, чаще всего возникают в больницах, церквях и общежитиях.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 13 июля 2020 года, в Украине выявлено 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 1412 летальных, а 27 154 пациента выздоровели.