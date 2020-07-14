В Украине за сутки коронавирусом заразились 638 человек

По состоянию на 9:00 понедельника, 13 июля 2020 года, в Украине выявлено 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 1412 летальных, а 27 154 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 638 человек, а выздоровели 651 пациент. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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Всего в стране было проведено 813 396 тестирований при помощи метода ПЦР.

В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:

Винницкая область — 2148 случая;

Волынская область — 3080 случай;

Днепропетровская область — 1146 случая;

Донецкая область — 765 случаев;

Житомирская область — 1542 случаея;

Закарпатская область — 4055 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3127 случай;

Кировоградская область — 674 случая;

город Киев — 6350 случаев;

Киевская область — 3090 случаев;

Львовская область — 7254 случаев;

Луганская область — 95 случая;

Николаевская область — 487 случая;

Одесская область — 2258 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4740 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2276 случаев;

Харьковская область — 2723 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 909 случаев;

Черновицкая область — 5184 случай;

Черкасская область — 755 случая;

Черниговская область — 612 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, ранее ученые заявили о росте заразности коронавируса на 30% вследствие мутации. По их словам, причиной этого может быть отмена мер социального дистанцирования. Так, сейчас каждый зараженный может передать болезнь четырем другим, о чем свидетельствует международное исследование.