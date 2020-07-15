В Госпотребслужбе назвали основные очаги распространения COVID-19 в Киеве

Вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве, согласно статистике заболевания, чаще всего возникают в больницах, церквях и общежитиях.

Об этом "РБК-Украина" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).

"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", — отметил Рубан.

Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.

"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", — добавил глава столичной Госпотребслужбы.

Как сообщалось ранее, в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса.

Напомним, больше всего случаев COVID-19 в общежитиях Киева зафиксировали в мае.

По состоянию на 9:00 понедельника, 13 июля 2020 года, в Украине выявлено 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 1412 летальных, а 27 154 пациента выздоровели.