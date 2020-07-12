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В Киеве новая вспышка коронавируса в студентском общежитии

Заражение COVID-19 подтвердили у пятерых иностранных студентов

Вспышка коронавируса в общежитии КНУТД. Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua Вспышка коронавируса в общежитии КНУТД. Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua
Вспышка коронавируса в общежитии КНУТД. Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса.

В частности, заражение подтвердили у 5 студентов, сообщает пресс-центр Госпотребслужбы Киева.

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Там уточнили, что все инфицированные — иностранные студенты. При этом двоих госпитализировали в больницу, местоположение еще троих больных неизвестно.

Указано, что специалисты эпидслужб установили личности 13 человек, с которыми в последнее время контактировали зараженные. Шестерых найти пока не могут, остальных должны поместить в больницы по месту обслуживания.

На данный момент в общежитии проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, вход в здание запрещен.

Как известно, в Киеве 8 общежитий КНУТД. Половина из них находится на улице Бойчука в Печерском районе столицы.

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Ранее в Госпотребслужбе Киева сообщили, что в столичных общежитиях почти ежедневно фиксируют заражения коронавирусом.

Напомним, больше всего случаев COVID-19 в общежитиях Киева зафиксировали в мае.

По состоянию на 12 июля в Украине лабораторно подтвердили 53 тысячи 521 случай COVID-19, из них за прошедшие сутки — 678.

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