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Украине не нужна помощь иностранных медиков в борьбе с COVID-19 — Степанов

В то же время Минздрав находится в постоянном взаимодействии с западными странами

Максим Степанов. Фото: newsmakers.com.ua Максим Степанов. Фото: newsmakers.com.ua
Максим Степанов. Фото: newsmakers.com.ua

Сейчас нет необходимости, чтобы в Украину приезжали медицинские работники из других стран для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 12 июля.

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"Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, — мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит", — отметил он.

В то же время Степанов рассказал, что Минздрав находится в постоянном взаимодействии с западными странами.

"И, в том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно за счет онлайн-консультаций, телеконсультаций, которые проходят на постоянной основе. Прежде всего, это со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе", — заверил министр.

Также он напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

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По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, где участвует Украина. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и  о лечебных процессах.

Известно, что в мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 млн 847 тысяч 293 человек, из них 7 млн 483 тысячи 287 пациентов выздоровели, а 567 тысяч 734 — умерли от осложнений. Лечатся от болезни пока более 4 млн 796 тысяч 292 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 июля лабораторно подтвердили 53 тысячи 521 случай COVID-19, из них за прошедшие сутки — 678.

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