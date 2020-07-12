К ослаблению карантина не готовы 7 областей Украины — Минздрав

По состоянию на 12 июля в Украине не готовы ослаблять карантин по коронавирусу 7 областей.
В то же время Киев остается готовым к ослаблениям, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что в Закарпатской области превышает норму показатель загруженности коек — 59,64%, а допустимое значение — менее 50%. Также там выше нормы процент выявления заболеваемости на коронавирус (15,28%).
Этот же показатель превышает норму в Волынской и Ровенской областях.
Кроме того, в Тернопольской и Винницкой областях превышает показатель динамики коронавирусного заболевания.
А в Черниговской и Донецкой областях население недостаточно охвачено тестированием.
Как известно, карантин не ослабляют в регионах, где:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 11 июля, обнаружили 678 новых случаев коронавирусного заболевания. Также известно, что 457 человек выздоровели, а 11 больных — умерли.