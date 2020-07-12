В Украине за сутки зафиксировали 678 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 июля, в Украине было 53 тысячи 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1383 летальные, 26 тысяч 118 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 678 новых случаев коронавируса, 457 человек выздоровели, а 11 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 796 тысяч 680 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2097 случаев;

Волынская область — 3042 случая;

Днепропетровская область — 1144 случая;

Донецкая область — 759 случаев;

Житомирская область — 1532 случая;

Закарпатская область — 3909 случаев;

Запорожская область — 621 случай;

Ивано-Франковская область — 3029 случаев;

Кировоградская область — 673 случая;

город Киев — 6182 случая;

Киевская область — 3026 случаев;

Львовская область — 7003 случая;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 481 случай;

Одесская область — 2174 случая;

Полтавская область — 331 случай;

Ровенская область — 4598 случаев;

Сумская область — 340 случаев;

Тернопольская область — 2231 случай;

Харьковская область — 2649 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 908 случаев;

Черновицкая область — 5140 случаев;

Черкасская область — 748 случаев;

Черниговская область — 607 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 июля в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 101 тысяча 434 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие препараты от коронавируса тестируют на данный момент в Украине.