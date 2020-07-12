В Украине за сутки зафиксировали 678 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 июля, в Украине было 53 тысячи 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1383 летальные, 26 тысяч 118 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 678 новых случаев коронавируса, 457 человек выздоровели, а 11 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 796 тысяч 680 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2097 случаев;
Волынская область — 3042 случая;
Днепропетровская область — 1144 случая;
Донецкая область — 759 случаев;
Житомирская область — 1532 случая;
Закарпатская область — 3909 случаев;
Запорожская область — 621 случай;
Ивано-Франковская область — 3029 случаев;
Кировоградская область — 673 случая;
город Киев — 6182 случая;
Киевская область — 3026 случаев;
Львовская область — 7003 случая;
Луганская область — 93 случая;
Николаевская область — 481 случай;
Одесская область — 2174 случая;
Полтавская область — 331 случай;
Ровенская область — 4598 случаев;
Сумская область — 340 случаев;
Тернопольская область — 2231 случай;
Харьковская область — 2649 случаев;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 908 случаев;
Черновицкая область — 5140 случаев;
Черкасская область — 748 случаев;
Черниговская область — 607 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 июля в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 101 тысяча 434 сообщения о подозрении на коронавирус.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие препараты от коронавируса тестируют на данный момент в Украине.