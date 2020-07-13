В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом, — Степанов

В Украине ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.

Об этом свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за прошедшую неделю, отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьер-министа Дениса Шмыгаля, за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тысяч активных больных. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, не соблюдающих карантин. Только за последние сутки, с 12 по 13 июля, прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений. На них составлены 102 админпротокола.

Напомним, что в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса. В частности, заражение подтвердили у 5 студентов. Там уточнили, что все инфицированные — иностранные студенты. При этом двоих госпитализировали в больницу, местоположение еще троих больных неизвестно.

Указано, что специалисты эпидслужб установили личности 13 человек, с которыми в последнее время контактировали зараженные. Шестерых найти пока не могут, остальных должны поместить в больницы по месту обслуживания. На данный момент в общежитии проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, вход в здание запрещен.

Ранее в Госпотребслужбе Киева сообщили, что в столичных общежитиях почти ежедневно фиксируют заражения коронавирусом.