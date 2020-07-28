За сутки в Украине зарегистрировано 919 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 9:00 28 июля, в Украине зарегистрировано 66 тысяч 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели — 36 744, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 тысяча 629 человек.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых случаев коронавируса, 622 человек выздоровели, а 13 — умерли.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2627 случаев;
Волынская область — 3648 случаев;
Днепропетровская область — 1334 случая;
Донецкая область — 852 случая;
Житомирская область — 1744 случая;
Закарпатская область — 4940 случаев;
Запорожская область — 753 случая;
Ивано-Франковская область — 4224 случая;
Кировоградская область — 697 случаев;
м. Киев — 7800 случаев;
Киевская область — 3590 случаев;
Львовская область — 9099 случаев;
Луганская область — 121 случай;
Николаевская область — 562 случая;
Одесская область — 3031 случай;
Полтавская область — 401 случай;
Ровенская область — 5784 случая;
Сумская область — 454 случая;
Тернопольская область — 2822 случая;
Харьковская область — 3478 случаев;
Херсонская область — 221 случай;
Хмельницкая область — 1069 случаев;
Черновицкая область — 5692 случая;
Черкасская область — 906 случаев;
Черниговская область — 726 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 июля 2020 года в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 118 002 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 27 июля в Украине было 65 тысяч 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 1 тысяча 616 летальных, 36 тысяч 122 пациента выздоровели.