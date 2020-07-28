За сутки в Украине зарегистрировано 919 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 9:00 28 июля, в Украине зарегистрировано 66 тысяч 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели — 36 744, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 тысяча 629 человек.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых случаев коронавируса, 622 человек выздоровели, а 13 — умерли.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2627 случаев;

Волынская область — 3648 случаев;

Днепропетровская область — 1334 случая;

Донецкая область — 852 случая;

Житомирская область — 1744 случая;

Закарпатская область — 4940 случаев;

Запорожская область — 753 случая;

Ивано-Франковская область — 4224 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

м. Киев — 7800 случаев;

Киевская область — 3590 случаев;

Львовская область — 9099 случаев;

Луганская область — 121 случай;

Николаевская область — 562 случая;

Одесская область — 3031 случай;

Полтавская область — 401 случай;

Ровенская область — 5784 случая;

Сумская область — 454 случая;

Тернопольская область — 2822 случая;

Харьковская область — 3478 случаев;

Херсонская область — 221 случай;

Хмельницкая область — 1069 случаев;

Черновицкая область — 5692 случая;

Черкасская область — 906 случаев;

Черниговская область — 726 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 июля 2020 года в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 118 002 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 июля в Украине было 65 тысяч 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 1 тысяча 616 летальных, 36 тысяч 122 пациента выздоровели.