В Украине за сутки зафиксировано 807 новых случаев заражения COVID-19 — Минздрав

По состоянию на 9:00 27 июля в Украине было 65 тысяч 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 1 тысяча 616 летальных, 36 тысяч 122 пациента выздоровели.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 807 новых случаев коронавируса, 315 человек выздоровели, а 11 — умерли.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 589 случаев;

Волынская область — 3 616 случаев;

Днепропетровская область — 1 330 случаев;

Донецкая область — 850 случаев;

Житомирская область — 1 723 случая;

Закарпатская область — 4 874 случая;

Запорожская область — 750 случаев;

Ивано-Франковская область — 4 121 случай;

Кировоградская область — 695 случаев;

город Киев — 7 690 случаев;

Киевская область — 3 548 случаев;

Львовская область — 8 952 случая;

Луганская область — 120 случаев;

Николаевская область — 559 случаев;

Одесская область — 2 960 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 5 701 случай;

Сумская область — 445 случаев;

Тернопольская область — 2 773 случая;

Харьковская область — 3 431 случай;

Херсонская область — 220 случаев;

Хмельницкая область — 1 059 случаев;

Черновицкая область — 5 634 случая;

Черкасская область — 902 случая;

Черниговская область — 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 июля, в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 июля, в Украине было 64 тысячи 849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 тысяч 807 пациентов выздоровели.