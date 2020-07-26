В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 26 июля, в Украине было 64 тысячи 849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 тысяч 807 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев коронавируса, 310 человек выздоровели, а 15 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 963 тысячи 641 тестирование методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2549 случаев;
Волынская область — 3560 случаев;
Днепропетровская область — 1329 случаев;
Донецкая область — 850 случаев;
Житомирская область — 1709 случаев;
Закарпатская область — 4841 случай;
Запорожская область — 734 случая;
Ивано-Франковская область — 4025 случаев;
Кировоградская область — 693 случая;
город Киев — 7620 случаев;
Киевская область — 3503 случая;
Львовская область — 8832 случая;
Луганская область — 120 случаев;
Николаевская область — 546 случаев;
Одесская область — 2907 случаев;
Полтавская область — 394 случая;
Ровенская область — 5623 случая;
Сумская область — 430 случаев;
Тернопольская область — 2725 случаев;
Харьковская область — 3381 случай;
Херсонская область — 219 случаев;
Хмельницкая область — 1059 случаев;
Черновицкая область — 5592 случая;
Черкасская область — 897 случаев;
Черниговская область — 711 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 июля в Центр поступило 986 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 115 тысяч 882 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, 24 июля в мире было зафиксировано 284 тысячи 196 новых случаев COVID-19, что стало новым мировым антирекордом.