В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 26 июля, в Украине было 64 тысячи 849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 тысяч 807 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев коронавируса, 310 человек выздоровели, а 15 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 963 тысячи 641 тестирование методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2549 случаев;

Волынская область — 3560 случаев;

Днепропетровская область — 1329 случаев;

Донецкая область — 850 случаев;

Житомирская область — 1709 случаев;

Закарпатская область — 4841 случай;

Запорожская область — 734 случая;

Ивано-Франковская область — 4025 случаев;

Кировоградская область — 693 случая;

город Киев — 7620 случаев;

Киевская область — 3503 случая;

Львовская область — 8832 случая;

Луганская область — 120 случаев;

Николаевская область — 546 случаев;

Одесская область — 2907 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 5623 случая;

Сумская область — 430 случаев;

Тернопольская область — 2725 случаев;

Харьковская область — 3381 случай;

Херсонская область — 219 случаев;

Хмельницкая область — 1059 случаев;

Черновицкая область — 5592 случая;

Черкасская область — 897 случаев;

Черниговская область — 711 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 июля в Центр поступило 986 ​​сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 115 тысяч 882 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, 24 июля в мире было зафиксировано 284 тысячи 196 новых случаев COVID-19, что стало новым мировым антирекордом.