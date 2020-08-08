Украинцам разрешили до конца лета ездить в Болгарию

Министерство здравоохранения Болгарии продлило до 31 августа возможность въезда в страну туристам из Украины.

Как сообщает Avianews, то предусмотрено приказом ведомства №РД-01-443.

Согласно новым правилам, въезд из Украины всем разрешенным категориям лиц, в том числе туристам, возможен без необходимости предъявлять справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус или 14-дневного карантина.

Кроме этого, Болгария разрешила посещать страну до конца лета гражданам Молдовы, но только в том случае, если они по прибытии из Молдовы предъявят справку о том, что не болеют коронавирусом.

Подтверждающее это исследование должно быть проведено методом ПЦР не более чем за 72 часа до въезда в Болгарию.

Первоначально Болгария разрешила въезд туристам из Украины с 16 июля до 31 июля без необходимости предъявлять справку или проходить карантин.

С 30 июля справка стала обязательной, однако уже с 31 июля ее вновь отменили и продлили разрешение на въезд украинцев до конца лета.

Напомним, на сегодня свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, границы открыли Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.

Однако неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова.

Условия пересечения границ каждой страны отличаются. Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой изучить эти правила. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.