Война в Нагорном Карабахе: действительно ли конфликт завершен и кому это было выгодно

Очередная военная эскалация конфликта за Нагорный Карабах продлилась 44 дня и была остановлена, по сути, капитуляцией Армении. Теперь она должна освободить большую часть спорной территории. Более того, следующие пять лет ситуацию в Нагорном Карабахе будут контролировать миротворцы Российской Федерации.

По последним сообщениям, боевые действия в регионе прекратились полностью. Delo.ua разбиралось, означает ли это, что многолетний конфликт, периодически переходящий в войну, действительно завершен, и кто получил от этого наибольшую выгоду.

Что произошло?

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Договор предусматривает не только полное прекращение огня, но и постепенное возвращение Азербайджану спорных регионов: Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Армении останется Лачинский коридор шириной 5 км для связи с Нагорным Карабахом.

Параллельно с выводом армянский войск, на территории Нагорного Карабаха будет развернут миротворческий контингент Российской Федерации: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 238 единиц автомобильной и специальной техники. Находиться на спорной территории он может в течение пяти лет, но этот срок можно будет продлевать автоматически на очередные пятилетние периоды.

Министерство обороны России опубликовало карты планируемого размещения российских миротворческих сих в Нагорном Карабахе

Кроме того, согласно договоренностям, между сторонами должен состояться обмен пленными и телами погибших, а беженцы и внутренне перемещенные лица смогут вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие регионы.

Сообщение о достигнутом прекращении острой фазы войны азербайджанская сторона расценила как победу, а часть жителей Армении — как капитуляцию. Сразу после того, как стали известны детали договоренностей, в Ереване начались акции протеста. Разъяренные митингующие прорвались в здания правительства и парламента, избив его спикера Арарата Мирзояна, захватили зал заседаний. Позднее к настроениям улицы присоединились и представители армянской оппозиции: создали Комитет национального спасения, требуют отставки правительства во главе с Пашиняном и спасения "проданных предательством" земель Нагорного Карабаха.

Впрочем, пока не известно, как именно они намерены возвращать спорные территории, особенно, в сложившихся военных условиях. В частности, в последние дни перед объявлением перемирия армия Азербайджана имела серьезное преимущество в зоне боевых действий (особенно после того, как им удалось взять стратегически важный город Шуша) и все шансы отбить город Степанакерт, "столицу" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. И, как заявил "президент" непризнанной республики Араик Арутюнян, Армения рисковала за несколько дней или недель потерять контроль над всем Нагорным Карабахом. Более того, по словам Пашиняна, если бы Армения не согласилась на огромные уступки, ее армию ждал бы военный коллапс.

Война действительно закончилась?

Несмотря на то, что акции протеста в Ереване продолжаются, соглашение сторон действует: сообщений о боевых действиях в районе Нагорного Карабаха не поступает, а первая часть российских миротворцев уже прибыла в зону конфликта. И это свидетельствует о том, что война за Нагорный Карабах действительно подошла к концу. По словам директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, на волне победы Азербайджан, который и так получил практически все, что хотел, "дожимать" ситуацию в свою пользу не будет, опасаясь быть обвиненным в гуманитарной катастрофе.

Но и сесть за стол переговоров в поисках политического урегулирования стороны — а особенно Армения с ее внутриполитическим "штормом" — не готовы, поэтому процесс растянется на долгие годы. Более того, по мнению эксперта, существует вероятность, что спустя несколько лет Нагорного Карабаха как причины для конфликта может уже и не быть: эта территория либо полноценно интегрируется в Азербайджан, либо население, которое не согласно с этим (а большая часть жителей Нагорного Карабаха — армяне, что и есть одним из истоков конфликта — Delo.ua), покинет эту территорию добровольно.

Однако следует отметить: пока стороны не приблизились к решению многолетнего этнического конфликта. А это означает, что через пару лет события осени-2020 в Нагорном Карабахе могут повториться, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Конфликт имеет разные этапы: подготовительный, эскалацию, переговоры, деэскалацию. Можно говорить, что вторая карабахская война закончилась победой Азербайджана. Конфликт закончится тогда, когда Армения и Азербайджан подпишут соглашение о дипломатических отношениях, добрососедстве, соглашение об урегулировании, в котором будет определен статус этой территории", — добавляет Семиволос.

На сегодняшний день стороны от этого далеки: юридический статус Нагорного Карабаха и все сопутствующие аспекты не определены, а будущее региона неизвестно. Азербайджан и Армения сами рассматривают это соглашение как временное — период, необходимый на подготовку к реваншу. В глобальном масштабе Азербайджан нацелен на полный контроль над Нагорным Карабахом и, возможно, предоставление ему определенного самоуправления, но не более того. Армения выступает за предоставление региону особого статуса или признания его независимости при том, что он останется ее союзником, говорит Куса.

Так кто же получил выгоду кроме Азербайджана?

Участниками процесса урегулирования военной фазы конфликта Армении и Азербайджана стали еще две страны — Турция и Россия. Причем, последнюю вмешаться в ситуацию в еще в октябре официально просила Армения. Изначально в РФ заявили, что готовы предоставить "всю необходимую помощь" Армении в конфликте с Азербайджаном при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Но уже в ноябре Россия форсировала заключение трехсторонних соглашений и стала гарантом прекращения войны в Нагорном Карабахе, предоставив ослабленным войной сторонам свой вариант — российские миротворцы теперь должны контролировать безопасность в наиболее опасных точках спорной территории. Это поможет "зацементировать" Карабах в том виде, в котором ситуация есть сейчас, а любые вопросы, связанные с реализацией мирных соглашений, будут проходить через Россию, говорит Куса.

"Россия при помощи миротворцев усиливает свой крючок, на который они подхватили Азербайджан и Армению. Сейчас, фактически, она стала одним из основных гарантов стабильности и мира. И от них будет зависеть то, как будет ситуация выглядеть дальше. Их миротворцы — гаранты выполнения мирного соглашения, сила разъединения сторон по линии соприкосновения. Фактически, их присутствие, — это основа "заморозки" ситуации со стороны России", — отмечает эксперт. — Само по себе разворачивание миротворцев не означает, что они будут использоваться в военных действиях против кого-то еще. Иногда миротворцы — это миротворцы".

С другой стороны, миротворческий мандат Российской Федерации вызывает много вопросов в контексте ее причастности к ряду других "замороженных конфликтов" и, вероятно, дает ей возможность так или иначе осуществлять протекторат над Арменией. Особенно если правительство во главе с Пашиняном, с которым у РФ не сложились отношения, ощутимо политически ослабнет или даже уйдет на фоне протестов.

В целом, как отмечает Куса, Армения оказалась в ситуации, в которой у нее пока нет серьезных союзников, кроме России, и последняя этим пользуется. Для нее Армения — один из "оплотов" на Кавказе. И если она хочет оставаться "игроком" на Закавказье, ей нужно оставаться в Армении как в плане военного присутствия на ее территории, так и в плане политического пророссийского актива.

Впрочем, как подчеркивает Семиволос, оказавшись юридически вовлеченной в это соглашение, Россия получила больше обязанностей, нежели выгод. В отличие от Турции.

Отметим, что изначально рвение турецких властей было обусловлено их геополитической стратегией, направленной на то, чтобы сделать из Турции региональное супергосударство, без которого не могут решаться никакие вопросы, связанные с Кавказом. И сейчас ей удалось "зайти" на Южный Кавказ в качестве одного из ключевых посредников и усилить свое влияние в регионе, говорит Куса. При этом, Турция, которая также намерена вместе с Россией контролировать соблюдение режима тишины в Нагорном Карабахе, юридически в процессе не задействована, а это означает, что и не отягощена никакими обязательствами, отмечает Семиволос.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua