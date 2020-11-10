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В мире 40 минут назад

Война в Нагорном Карабахе прекращена, Россия вводит в регион своих миротворцев

Президенты Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении огня в Карабахе

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября.

Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

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"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", — заявил он.

По словам премьера, он принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Он убежден, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации.

"Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", — написал Пашинян.

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Глава правительства отметил, что "сейчас нужно проанализировать годы независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого".

"Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха. Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах держится", — подчеркнул Пашинян.

Новостное агентство Sputnik приводит текст Заявления без изменений и сокращений:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил помощи, основываясь на двусторонних соглашениях между странами. В частности, Пашинян попросил Путина помочь "обеспечить безопасность".

Как известно, с 27 сентября на границе стран в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и граждан.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве "Красного Креста".

Однако фактически прекращения огня в Карабахе не было. Стороны обвинили друг друга в его нарушении и, как свидетельствуют заявления лидеров стран, боевые действия не прекращаются.

Напомним, с 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.

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