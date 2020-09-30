Война в Нагорном Карабахе: что сейчас происходит в горячих точках и как реагирует мир

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить бои и начать переговоры, однако противостояние в Нагорном Карабахе длится уже четвертый день. В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили: военные действия будут продолжаться до полного вывода армянских войск со спорных территорий.

Delo.ua рассказывает, что известно о событиях в Нагорном Карабахе на данный момент.

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Бои и потери. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что утром 30 сентября ВС Азербайджана перешли к широкомасштабным наступательным действиям на севере Нагорного Карабаха. По его словам, военные наносили авиационные, артиллерийский и ракетные удары. Есть погибшие и раненые.

По данным пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, ВВС Азербайджана применяет беспилотники турецкого производства, истребители F-16 и ракеты дальнего поражения типа "воздух-земля". Более того, по ее словам, были зафиксированы "разговоры пилотов на турецком языке".

Напомним, что ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил штурмовик Су-25 Армении. Власти Турции и Азербайджана эту информацию опровергли.

Обломки армянского штурмовика Су-25. Фото: Facebook/Армянский объединенный инфоцентр

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что с армянской стороны произошел обстрел города Тертер из артиллерийских орудий. По данным ведомства, в результате него был нанесен ущерб инфраструктуре, есть раненые гражданские.

Кроме того, стороны конфликта сообщают о серьезных потерях в рядах вооруженных сил друг друга. Отметим, что при этом данные о своих потерях каждая из сторон не предоставляет в полном виде.

В частности, Минобороны Азербайджана утром 30 сентября заявило, что за три дня боев были ранены или убиты порядка 2 300 военных ВС Армении. Кроме того, азербайджанские вооруженные силы уничтожили или вывели из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 автомобильной техники и зенитно-ракетный комплекс С-300.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее сообщил, что с начала боевых действий Азербайджан якобы потерял убитыми 790 военнослужащих, порядка 1 900 были ранены. Кроме того, по его словам, армянские подразделения подбили 137 азербайджанских танков, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет, передает "Радио Азатутюн".

Кадры боевых действий 28 сентября, опубликованные армянским изданием Hetq. Видео: Youtube/HetqTV

Армения рассматривает возможность признания независимости самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики". Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает "Интерфакс". По его словам, такой вариант есть повестке правительства страны, так же, как вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и "Республикой". По его словам, варианты обсуждаются, и решения будут приниматься "в зависимости от некоторых факторов".

Кроме того, по его словам, Армения пока не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией на территории Нагорного Карабаха. Отметим, что в ОДКС входят Армения, Россия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. "Обращение в ОДКБ — политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры — другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны", — заявил Пашинян.

В России, которая, кроме членства в ОДКБ, еще и является сопредседателем Минской группа ОБСЕ (вместе с Францией и США), созданной в 1992 году для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявили, что "военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия. Вся информация тщательно анализируется". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что Турция официально заявила о поддержке Азербайджана — как в переговорном процессе, так и на поле боя.

"Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира", — цитирует Пескова "Интерфакс-Азербайджан".

Министерство обороны Азербайджана ежедневно публикует фрагменты видео военных действий. Видео: YouTube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

На заявление Турции о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, "воинственная" риторика турецкой стороны снимает любые запреты для Азербайджана в вопросе отвоевания Нагорного Карабаха, и это неприемлемо. "Я отметил политические заявления Турции в поддержку Азербайджана. С моей точки зрения, они безответственны и опасны", — сказал Макрон.

При этом, он добавил: "Я говорю Армении и армянам, Франция сыграет свою роль", пишет "France24".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что Турция "носит стабилизирующий характер в регионе" и является союзником, но "ни в каком другом качестве в данном конфликте не участвует", передает "АЗЕРТАДЖ".

"Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, с учетом современных технологий, очень трудно что-то скрыть, потому что есть объективные формы наблюдения, есть спутниковые наблюдения и поэтому очень легко проверить, что это очередная провокация, — заявил он, — Поэтому ответственно вам заявляю: Турция не является стороной конфликта, никоим образом в нем не участвует, и никакой необходимости в этом нет".

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе стала темой для обсуждения на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Все государства-члены Совета призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и продолжить сотрудничество с Минской группой ОБСЕ, сообщает Reuters.

Как подчеркнули в Совбезе, ООН встревожена "сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе" и "осуждает применение насилия".

Украина тоже сделала еще одно заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее Министерство иностранных дел призвало стороны "вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта". Но позднее глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", — заявил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что сейчас главное — предотвратить дальнейшее разжигание конфликта и прекратить кровопролитие. По его словам, ситуация в Карабахе красноречиво свидетельствует, что "замороженный" конфликт может в любой момент взорваться, поэтому международному сообществу не стоит забывать о них в моменты "затишья", а прилагать усилия для урегулирования.

Ранее Delo.ua разбиралось, что лежит в истоках конфликта в Нагорном Карабахе, почему ситуация обострилась именно сейчас и кто еще может быть заинтересован в дестабилизации Южного Кавказа.