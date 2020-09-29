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В Минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель сбил их штурмовик Су-25

В администрации президента Турции эту информацию опровергли, а в Минобороны Азербайджана заявили, что вообще не используют боевую авиацию

Истребитель F-16. Фото: пресс-служба Министерства национальной обороны Турции Истребитель F-16. Фото: пресс-служба Министерства национальной обороны Турции
Истребитель F-16. Фото: пресс-служба Министерства национальной обороны Турции

Министерство обороны Армении заявило, что 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил самолет военно-воздушных сил Армении Су-25. Истребитель был поднят в воздух с аэродрома города Гянджа в Азербайджане.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

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"Турецкий многофункциональный истребитель F-16, по данным регистратора полетных данных, находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров", — сообщила Степанян.

По ее словам, штурмовик Су-25 выполнял задачи боевого обеспечения частей противовоздушной обороны вооруженных сил Армении. Пилот Су-25 погиб.

Впрочем, Турция это заявление уже опровергла. Как заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, авиация страны не сбивала армянский истребитель, передает ВВС.

В то же время прес-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что на территории страны нет истребителей F-16, и на данный момент Азербайджан не использует боевую авиацию вообще.

Напомним, что утром 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновилось военное противостояние между Азербайджаном и Арменией. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале боевых действий, распространении дезинформации и сообщают о жертвах среди военных и мирного населения.

Основной территорией противостояния в Нагорном Карабахе стала линия "соприкосновения" "вооруженных сил" самопровозглашенной республики и Азербайджана. Бои велись поблизости населенных пунктов Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов и в "столице" Карабаха Степанакерте.

Инфографика: Сергей Дода/Delo.ua

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По сообщению генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе боев погибли 10 мирных жителей, среди которых — 5 членов одной семьи. Представители Армении и непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" со своей стороны сообщили о пяти гражданских жертвах, а также о 84 погибших военнослужащих. Данные о потерях среди военных со своей стороны Азербайджан не предоставляет. Более того, периодически стороны обвиняют друг друга в искажении данных о жертвах и результатах операций.

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