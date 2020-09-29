Война в Нагорном Карабахе: причины, интересы третьих стран и что может случиться дальше

Конфликт Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха вышел на новый виток эскалации. Бои на спорной территории непризнанной "республики" начались рано утром 27 сентября и продолжаются уже третий день. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале боевых действий, распространении дезинформации и сообщают о жертвах среди военных и мирного населения.

По мнению экспертов, радикальные настрои власти и Армении, и Азербайджана свидетельствуют о том, что новый виток многолетнего конфликта так просто не закончится. Тем более, что в ситуации оказалась замешана по меньше мере еще одна страна.

Delo.ua рассказывает, что лежит в истоках конфликта в Нагорном Карабахе, почему ситуация обострилась именно сейчас и кто еще может быть заинтересован в дестабилизации Южного Кавказа.

История войны

Этнический конфликт армян и азербайджанцем имеет глубокие исторические корни. Только за последние сто лет в регионах со смешанным населением произошло несколько воен. Однако ситуация в ее нынешнем виде сформировалась уже в девяностых годах. Еще до распада Советского Союза Нагорно-Карабахская автономная область, в которой жили преимущественно армяне, заявила о выходе из Азербайджанской ССР и желании присоединиться к Армянской ССР. На фоне этого между сторонами вспыхнула очередная война, продлившаяся несколько лет и унесшая жизни порядка 30 тысяч человек. В 1992 году в одностороннем порядке была провозглашена независимость "Нагорно-Карабахской Республики", но по сегодняшний день она остается непризнанной мировым сообществом. Тогда же для урегулирования конфликта была создана Минская группа ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США. Однако, достичь условной деэскалации ситуации удалось только в 1994 году, когда стороны подписали Бишкекский протокол, предусматривающий прекращение огня. Территориальный конфликт между странами так и остался, напоминая о себе все последующие годы. В 2016 году очередное "напоминание" вылилось в так называемую "четырехдневную войну", которая унесла жизни порядка ста человек и завершилась очередным прекращением огня. На сегодняшний день непризнанный как республика Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов находятся под контролем Армении, а стычки между странами продолжаются. Последняя из них — в июле 2020 года. А уже 27 сентября 2020 года обе стороны начали вести военные действия на спорной территории.

"Нагорный Карабах — это конфликт, который уже отразился на генетической памяти как армян, так и азербайджанцев. То, что сейчас он разгорелся с новой силой, только подтверждает то, что в любой момент обе стороны могут взяться за оружие. Речь идет не только о территории, хотя о ней в первую очередь. Но это еще и умножено на сложные исторические условия", — объясняет эксперт по вопросам Балкан и Восточной Европы аналитического центра "ADASTRA" Богдан Мироненко.

Причины эскалации и география боев

27 сентября и власти Армении, и власти Азербайджана сообщили о боевых действиях по всей линии соприкосновения. При этом, каждая из стран инициатором эскалации назвала своего оппонента. Как объясняет эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса, достоверно узнать, чьи военные первыми нанесли удар невозможно, поскольку обе стороны к происходящему сейчас готовились. Масштаб милитаризации и подготовленность военных маневров и Азербайджана, и Армении также говорит и том, что эскалация стала реализацией этих планов, а не реакцией на внешние события. Кроме того, власти обеих стран сразу же объявили о введении военного положения и мобилизацию: в Армении — по всей территории с всеобщим призывом мужчин, в Азербайджане — в нескольких регионах и с частичным. Власти самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" сделали то же.

Основной территорией противостояния в Нагорном Карабахе стала линия "соприкосновения" "вооруженных сил" самопровозглашенной республики и Азербайджана. Бои велись поблизости населенных пунктов Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов и в "столице" Карабаха Степанакерте.

Инфографика: Сергей Дода/Delo.ua

По сообщению генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе боев погибли 10 мирных жителей, среди которых — 5 членов одной семьи. Представители Армении и непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" со своей стороны сообщили о пяти гражданских жертвах, а также о 84 погибших военнослужащих. Данные о потерях среди военных со своей стороны Азербайджан не предоставляет. Более того, периодически стороны обвиняют друг друга в искажении данных о жертвах и результатах операций.

Министерство обороны Азербайджана публикует видео боев. Видео: YouTube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Ролики также распространяет Министерство обороны Армении совместно с непризнанной "Нагорно-Карабахской Республикой"

Тем не менее, выделить несколько причин эскалации конфликта можно. Первая — непосредственно территория, которая за многие годы борьбы приобрела сакральное значение для каждой из сторон.

Важную роль, как отмечает Куса, сейчас играет и политическая составляющая спора. По словам эксперта, военная победа в конфликте, который стал неотъемлемой частью публичной риторики власти как Армении, так и Азербайджана, может принести серьезную политическую победу любому лидеру каждой из этих стран, который ее добьется, а также впишет его имя в историю. На сегодняшний день борьба за Нагорный Карабах стала вопросом престижа, репутации и легитимности правящего режима в обеих странах.

Третья причина эскалации лежит уже в поле деятельности третьей страны — Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган четко задекларировал поддержку Азербайджана и заявил, что Армения должна немедленно уйти с "оккупированных азербайджанских земель". Впрочем, как отмечает эксперт, такое рвение турецкий властей обусловлено их геополитической стратегией, направленно на то, чтобы сделать из Турции региональное супергосударство.

"Турция видит в этом возможность усилить свои региональные позиции на Южном Кавказе и перекроить политический баланс сил в этом регионе в свою пользу, считая, что таким образом она войдет в разряд региональных супердержав, без которых не могут решаться никакие вопросы, связанные с Кавказом. Я думаю, что именно это стало основанием для Турции поддержать военную операцию Азербайджана", — говорит Куса.

Третьи страны

29 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова поддерживать Азербайджан не только за столом переговоров, но и на поле боя, передает "Анадолу". По мнению Илии Кусы, в случае, если военная ситуация будет складываться не в пользу Азербайджана, вероятность того, что Турция со своими силами действительно вмешается, высока. Но в других обстоятельствах — будет избегать этого, опасаясь реакции западных государств и санкций ЕС за подобное нарушение международного права (ЕС и Госдеп США уже предостерегли страны от попыток такого вмешательства).

Избегать прямой поддержки своего союзника — Армении — будет и Россия. В частности, в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно "предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия".

Как отмечает Богдан Мироненко, Россия не может позволить себе прямо вмешиваться в конфликт, поэтому если поддержка в адрес Армении и будет, то опосредованная. Более того, в этом вопросе свою роль тоже играет Турция, но уже именно в контексте отношений с Россией.

"С одной стороны, Россия не может формально однозначно поддержать Армению, поскольку является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что она заняла позицию, кажущуюся сдержанной, чтобы не компрометировать эту свою роль. Сложность ситуации для России заключается в том, что она, скорее всего, поддержит Армению как своего союзника. Вопрос в том, как относиться к Турции. Ситуация по Нагорном Карабаху — это не вопрос противостояния Турции и России, это, скорее, вопрос перераспределения влияния с учетом новой политической реальности. Для России вопрос в том, как реагировать на этот вызов и выходить на переговоры с Турцией в каком-то новом формате. Пока нужно время на то, чтобы Россия сформировала окончательную позицию относительно практических действий в поддержку Армении", — говорит Илия Куса.

Что же касается большинства других стран, то, как объясняют эксперты, для них важно, чтобы Южный Кавказ был стабилен. И такая позиция продиктована никак не политическими, а экономическими и коммерческими интересами. Так, Южный Кавказ — территория, через которую проходят важнейшие торговые маршруты, осуществляется транспортировка носителей. Более того, регион занимает важное место в стратегиях некоторых государств, например, как часть Нового шелкового пути Китая — концепции паневразийской транспортной системы.

"Если смотреть на внешних игроков, то, в основном, никто из них не хочет войны. Многие видят в дестабилизации Южного Кавказа сильный негативный удар в целом по евразийской архитектуре безопасности, которую долго выстраивали после Холодной войны в конце 80-х и 90-х годах. Этого никто не хочет, потому что это может негативно повлиять на безопасностную ситуацию в соседних странах, особенно в Центральной Азии, Иране, Афганистане, Пакистане — в регионе, который и так проблемный", — добавляет Куса.

Позиция Украины в оценке ситуации в Нагорном Карабахе лежит в рамках нейтралитета: в министерстве иностранных дел призвали стороны "вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта". С призывом к мирным переговорам выступил также и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

MFA of Ukraine is deeply concerned about the escalation of the conflict btw Armenia & Azerbaijan. We examine circumstances that led to escalation, call on the parties to return to the dialogue & settle the conflict by peaceful means. Our thoughts are with the relatives of victims — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Какие прогнозы?

По мнению Илии Кусы, действия и риторика сторон конфликта указывают на то, что рассчитывать на еще одну "четырехдневную войну" или относительно быструю деэскалацию не стоит. В пользу такого прогноза говорит даже и то, что власти и Армении, и Азербайджана быстро приняли решение о введении военного положения и мобилизации.

"Кроме того, заявление и азербайджанского, и армянского и турецкого политического руководства указывают на то, что они решительно настроены довести ситуации до логического завершения. Допускаю, что, до тех пор, пока Азербайджан и Турция не добьются хотя бы ограниченной или даже полной военной победы, они не отступят. То же со стороны Армении. Ситуация действительно очень сложная с точки зрения полярности позиций сторон: они настроены радикально и готовы идти до конца", — говорит эксперт.

Тем не менее, выделить ряд факторов, которые бы могли повлиять на ход событий можно: к ним относится степень вовлеченности в конфликт внешних игроков, особенно официальной Астаны и Москвы, интенсивность боевых действий, количество жертв и территориальные изменения или их отсутствие.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua