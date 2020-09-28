SkyUp решила не отменять авиарейсы в Ереван из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Авиакомпания SkyUp (Киев) после консультаций с ответственными органами государственной и авиационной власти Украины и Республики Армения приняла решение продолжить рейсы Киев — Ереван в полном объеме в соответствии с анонсированным графиком.

Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В SkyUp, в частности, отмечают, что в настоящее время, согласно информации от официальных источников, никаких преград для авиасообщения нет. Более того, государственные органы просят продолжить выполнение рейсов, чтобы поддерживать регулярное авиасообщение между двумя странами.

"Авиакомпания постоянно получает оперативные данные Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Республике Армения, Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении и посольства Украины в Армении, а также авиационных контролирующих органов обеих стран и диспетчерских служб, аэропорта Звартноц (Ереван, Армения). Все они сейчас уверены, что препятствий для выполнения рейсов нет. Кроме того, маршрут вполне безопасный, ведь проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны", — заявили в авиакомпании.

В то же время, в SkyUp добавили, что в свете последних событий компания продолжает постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов, развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время полета.

Авиакомпания рекомендует пассажирам, которые планируют лететь из Киева в Ереван или в обратном направлении, проверять заявления на сайте Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Республике Армения, министерства иностранных дел Армении, посольства Республики Армения в Украине.

Напомним, 27 сентября на границе Азербайджана и Армении снова начались боевые действия. Министерство иностранных дел Армении обвинило в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.

В период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан с официальным визитом и обсудил с лидером страны Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.