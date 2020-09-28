Война в Нагорном Карабахе: количество погибших возрастает

28 сентября Министерство обороны непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" ("НКР") обнародовало имена еще 15 военных, погибших в результате боев с азербайджанской армией.

Как сообщает Deutsche Welle, перед этим ведомство опубликовало имена 16 погибших, то есть всего за время боев "НКР" потеряла 31 военного.

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В то же время, Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения потеряла в результате боев в воскресенье более 550 военнослужащих. При этом, в Минобороны заявили об уничтожении 22 танков, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и трех складов с боеприпасами противника. О своих потерях Азербайджан не сообщал.

В министерстве обороны Армении, в свою очередь, объявили о гибели около 200 азербайджанских военных, а также об уничтожении четырех вертолетов, 27 беспилотников, 33 танков и БМП противника.

В то же время, Ереван также опроверг информацию о гибели своих 550 военных. Данные о потерях как азербайджанских, так и армянских военных нельзя подтвердить из независимых источников.

Напомним, 27 сентября на границе Азербайджана и Армении снова начались боевые действия. Министерство иностранных дел Армении обвинило в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.

В период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан с официальным визитом и обсудил с лидером страны Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.