На границе Армении и Азербайджана возникли боевые действия: есть жертвы

На азербайджано-армянской границе днем 12 июля вспыхнули боевые действия.

Азербайджан обвиняет подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

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По данным оборонного ведомства, территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло бои на этом направлении.

При этом потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

В свою очередь Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. Однако о потерях со своей стороны Армения не уведомляет.

Напомним, в период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан с официальным визитом и обсудил с лидером страны Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.