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20 минут назад

Война в Нагорном Карабахе: РФ назвала условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном

В России готовы вмешаться в конфликт, если боевые действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении

Никола Пашинян и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Никола Пашинян и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Никола Пашинян и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В России согласились предоставить "всю необходимую помощь" Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, передает ТАСС.

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"Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Арменией от 29 августа 1997 года", — говорится в сообщении.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", — заявили в Москве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил помощи, основываясь на двусторонних соглашениях между странами. В частности, Пашинян попросил Путина помочь "обеспечить безопасность".

Как известно, с 27 сентября на границе стран в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и граждан.

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9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве "Красного Креста".

Однако фактически прекращения огня в Карабахе не было. Стороны обвинили друг друга в его нарушении и, как свидетельствуют заявления лидеров стран, боевые действия не прекращаются.

Напомним, с 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.

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